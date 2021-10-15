Уровень бедности и безработицы в Кыргызстане растет. Как выйти из сложившейся ситуации?

Ежегодно 17 октября отмечается Международный день борьбы с бедностью.

Бедность - это многомерное явление, которое выходит за рамки доходов и потребления и включает в себя большое количество социально-экономических проблем. Редакция Kaktus.media подготовила серию материалов о бедности в Кыргызстане.

Уровень бедности и безработицы в Кыргызстане растет. Как выйти из сложившейся ситуации?

60% граждан Кыргызстана назвали тяжелую ситуацию на рынке труда главной проблемой страны. Об этом говорится в предварительных итогах нового обследования домохозяйств Всемирного банка "Слушая Кыргызстан".

Основные проблемы рынка труда – это высокий процент безработных, неформальная занятость, отток трудоспособных мигрантов, а также низкое участие женщин в рабочей силе. По официальным данным, в 2020 году в Кыргызстане насчитывается более 150 тыс. безработных. По сравнению с 2019 годом количество безработных в республике выросло на 10 тыс. человек.

Из-за пандемии многие кыргызстанцы потеряли, а затем не смогли найти новую работу, что сразу привело к увеличению распространения и глубины бедности. Так, с 2019 по 2020 год уровень бедности в Кыргызстане вырос с 20,1% до 25,3%.

Большинство работников не имеют трудового договора

В Кыргызстане наблюдается высокий уровень неформальности, а именно 60% от всех трудоустроенных работников не имеют трудового договора. 35% от общего количества трудоустроенных граждан являются самозанятыми. Новых рабочих мест, особенно в формальном секторе, мало, а темпы создания новых рабочих мест не поспевают за темпами роста рабочей силы.

Миграция и денежные переводы возобновились и способствуют сокращению бедности

Темпы трудовой миграции восстановились и остаются высокими. Миграция дает большие объемы денежных переводов, составляющих 25% ВВП, и это один из самых высоких показателей в мире. Денежные переводы мигрантов являются важнейшим фактором сдерживания еще большего роста бедности в стране.

Гендерный аспект

Гендерный разрыв на рынке труда является значительным, и показатель участия женщин в рабочей силе (42%) намного отстает от того же показателя среди мужчин (75%). Более того, показатели трудоустройства среди женщин снижаются, что является причиной для беспокойства.

Безработица и регионы

Уровень безработицы в Кыргызстане неравномерный и сильно зависит от региона. Так, например, в Джалал-Абадской области уровень безработицы в 2020 году составил 11%. При этом в Ошской и Таласской областях уровень безработицы не превышает 3%.



Безработица и образование

Среди зарегистрированных безработных почти 69% - это кыргызстанцы со средним общим образованием. Безработных с высшим образованием в 2020 году зарегистрировано 6% и со средним специальным - 9%.



Что делать?

В 2021 году ситуация с безработицей не улучшилась. В этой связи необходимо усилить программу поддержки для тех, кто потерял работу. В Кыргызстане существует программа помощи безработным гражданам, однако размер пособий составляет всего 300 сомов, а требования к участникам программы настолько сложные, что многие просто не пользуются такой помощью.

Но самое главное – это создание рабочих мест.

"Властям нужно помочь бизнесу в создании новых рабочих мест. Только рабочие места и получаемый трудовой доход позволят выйти из бедности", - говорит глава представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хассан Накви.

В этой связи он отметил выделение Всемирным банком $50 млн на проект "Экстренная поддержка микро-, малым и средним предприятиям", который получил софинансирование со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) в размере $50 млн.



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