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Айгуль Жапарова внесла 500 тысяч сомов на счет "Алтын балалыка" от имени семьи президента

Как сообщается, первая леди Айгуль Жапарова от имени семьи президента внесла 500 тыс. сомов.

 
Президент Садыр Жапаров, его супруга Айгуль Жапарова, а также глава кабинета министров Акылбек Жапаров приняли участие в благотворительном марафоне по сбору средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Алтын балалык" в Чолпон-Ате. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Как сообщается, первая леди Айгуль Жапарова от имени семьи президента внесла 500 тыс. сомов.

Кроме этого, Акылбек Жапаров внес от имени кабмина 3 млн сомов. Ранее столько же выделил Садыр Жапаров из резервного фонда главы государства.

Президент подчеркнул, что строительство изначально велось фондом "Мээрим булагы" и центр в то время назывался "Алтын балалык", но после его переименовали в "Омур булагы". Садыр Жапаров отметил, что поручил вернуть комплексу прежнее название, так как "история не должна переписываться и никто не должен красть труд других".

Свои пожертвования сделали и все участники благотворительной акции, говорится в сообщении.

 
URL: https://kaktus.media/447714

           

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