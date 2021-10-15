Как сообщается, первая леди Айгуль Жапарова от имени семьи президента внесла 500 тыс. сомов.
Президент Садыр Жапаров, его супруга Айгуль Жапарова, а также глава кабинета министров Акылбек Жапаров приняли участие в благотворительном марафоне по сбору средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Алтын балалык" в Чолпон-Ате. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Как сообщается, первая леди Айгуль Жапарова от имени семьи президента внесла 500 тыс. сомов.
Кроме этого, Акылбек Жапаров внес от имени кабмина 3 млн сомов. Ранее столько же выделил Садыр Жапаров из резервного фонда главы государства.
Президент подчеркнул, что строительство изначально велось фондом "Мээрим булагы" и центр в то время назывался "Алтын балалык", но после его переименовали в "Омур булагы". Садыр Жапаров отметил, что поручил вернуть комплексу прежнее название, так как "история не должна переписываться и никто не должен красть труд других".
Свои пожертвования сделали и все участники благотворительной акции, говорится в сообщении.
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