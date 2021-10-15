Бензин станет на вес золота

Отечественные нефтетрейдеры ожидают очередной скачок цен на горюче–смазочные материалы.

Рост стоимости бензина и дизельного топлива произойдет примерно в середине текущего месяца.

Как сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов, в ближайшее время ожидается повышение цен на бензин примерно на полтора сома и на сом на дизельное топливо.

При этом глава объединения заверил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке нефтяные компании максимально снизили свои расходы. В нынешнем году маржинальность не превышала одного процента. Кроме того, закупались большие партии ГСМ с запасом на два месяца, благодаря чему не наблюдалось резких скачков цен на отечественных заправках.

Однако мировая тенденция повышения цен сохраняется. К тому же два российских нефтеперерабатывающих завода, продукция которых преимущественно идет в Центральную Азию, встали на ремонт. Поэтому приходится сотрудничать с другими предприятиями, цены у которых выше.

В настоящий момент стоимость бензина марки Аи–92 на заправках сети "Газпром" составляет 56,4 сома, Аи–95 - 61,9. Ну а 98–й и вовсе продается по 72,9 сома. Литр дизельного топлива обходится автомобилистам в 51,4 сома. Не трудно подсчитать, как цены изменятся после прогнозируемого ассоциацией повышения.

К слову, стало известно, что Россия выделит нашей стране дополнительный объем беспошлинного топлива. По словам Каната Эшатова, еще в начале сентября была опасность остаться без этих поставок, что заставило бы покупать ГСМ на общих основаниях. Но кыргызстанским властям удалось убедить российских партнеров увеличить индикативный баланс по бензину до 650 тысяч тонн, а по дизельному топливу - до 550 тысяч тонн. Этих объемов должно хватить до конца года.





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