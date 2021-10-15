Государству вернули земельный участок в курортной зоне стоимостью более 117 млн сомов

В итоге после череды судов земельный участок стоимостью 117 млн 120 тысяч сомов принят на баланс мэрии Джалал-Абада.
Органы прокуратуры КР вернули в государственную собственность земельный участок биосферного, курортного и оздоровительного значения площадью 16 гектаров общей стоимостью 117 миллионов 120 тысяч сомов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
По данным ведомства, проверка выявила факт незаконного предоставления земельного участка, расположенного в курортной зоне города Джалал-Абада, включая территорию источника «Шор-Булак». Решением Джалал-Абадского городского совета в 1991 году земля незаконно была передана в частную собственность в нарушение требований земельного и природоохранного законодательства.
В итоге после череды судов земельный участок стоимостью 117 млн 120 тысяч сомов принят на баланс мэрии Джалал-Абада.
Бишкек24
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