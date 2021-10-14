МИД прокомментировал убийство и расчленение кыргызстанки свекром в Турции

Министерство иностранных дел прокомментировало информацию об убийстве в Турции гражданки Кыргызстана, 1991 года рождения.
По данным пресс-службы МИД, 13 октября по поручению внешнеполитического ведомства генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Лира Сыдыкова и консульский сотрудник выехали в район Черкезкёй провинции Текирдаг, где состоялась встреча с руководителем местного управления безопасности.
Сыдыкова попросила ускорить процесс расследования и отметила, что рассмотрение дела будет тщательно отслеживаться кыргызской стороной.
Согласно полученной информации, в настоящее время турецкие правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Подозреваемый в убийстве гражданин Турции Ф. А. задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
Генеральное консульство оказывает консульско-правовое содействие родным и близким покойной, добавили в МИД.
Напомним, убийство произошло 12 октября вечером. По данным турецких СМИ, в тот день задержанный поссорился со своей невесткой. По его словам, она плохо обращалась со своими детьми, его внуками, а также с ним и его женой. Он попросил жену погулять с внуками, а сам остался дома с невесткой. Между ними произошла ссора, он схватил нож и ударил ее. Мужчина решил избавиться от тела. Для этого он расчленил тело женщины пилой. Часть туловища выкинул в мусорный бак, а вторую спрятал в багажнике машины.
Жена мужчины, вернувшись домой и обнаружив следы убийства, вызвала полицию.
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