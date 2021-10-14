С наступлением холодов в Бишкеке начали топить углем.
Как сообщили читатели Kaktus.media, они столкнулись с проблемой, куда девать золу от сгоревшего угля. Те, у кого на участке имеются ямы, высыпают отходы туда. А что делать тем, у кого нет специальных мест для утилизации золы?
В МП "Тазалык" ответили, что каждый гражданин должен самостоятельно вывозить угольную золу на Бишкекский санитарный полигон. Выбрасывать золу в мусорный контейнер запрещено. Зола тлеет, в результате чего бак портится.
Специальных штрафов за выброс угольной золы в мусорные контейнеры нет. Однако в правилах благоустройства имеются две статьи:
8.4. Запрещается повреждать или уничтожать урны, фонари уличного освещения, памятники, скамейки и другие малые архитектурные формы.
8.5. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, автомобильных покрышек, производственных отходов, разведение костров, захоронение мусора на территории земельных участков, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.
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