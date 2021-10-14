ГКНБ КР: Проведен обыск в офисе «А.К.» по подозрению в изготовлении денежных знаков

Бишкек, "Саясат. kg". Указанное лицо в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст. 225 ч. 2 п.1 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР задержан гражданин КР «А.К.».

Так, 13 октября 2021 года проведен обыск в офисе «А.К.», в ходе которого задержанный добровольно выдал денежные средства в размере 4600 долларов США, номиналом по 100 долларов.

По данному материалу назначена судебно-техническая экспертиза.

Указанное лицо в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.