Акылбек Жапаров стал причиной, по которой Чолпонбек Абыкеев ушел с должности госсекретаря

Бишкек, "Саясат. kg". Мы с Акылбеком Жапаровым земляки, уроженцы Кочкорского района.

— Я решил дать короткое разъяснение относительно кадровых перестановок, касающихся меня. Как вы видели, в кабинете министров КР произошли изменения, председателем стал Акылбек Жапаров. Мы с Акылбеком Жапаровым земляки, уроженцы Кочкорского района. То, что два земляка сидят на высоких должностях в двух ветвях власти – это противоречит региональной политике, моральной этике. Поэтому я попросил у президента Садыра Нургожоевича освободить меня от должности госсекретаря КР. Потому что я тот человек, который часто призывал соблюдать этику к госслужбе. Президент предложил мне должность советника. Согласился. Я недолго проработал на госслужбе, но трудился на совесть, старался выполнять возложенные обязанности. Все это я четко изложил в отчете «100 дней госсекретаря КР». Постараюсь продолжить начатую работу.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org