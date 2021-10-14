Акылбек Жапаров стал причиной, по которой Чолпонбек Абыкеев ушел с должности госсекретаря

Бишкек, "Саясат. kg". Мы с Акылбеком Жапаровым земляки, уроженцы Кочкорского района.
— Я решил дать короткое разъяснение относительно кадровых перестановок, касающихся меня. Как вы видели, в кабинете министров КР произошли изменения, председателем стал Акылбек Жапаров. Мы с Акылбеком Жапаровым земляки, уроженцы Кочкорского района. То, что два земляка сидят на высоких должностях в двух ветвях власти – это противоречит региональной политике, моральной этике. Поэтому я попросил у президента Садыра Нургожоевича освободить меня от должности госсекретаря КР. Потому что я тот человек, который часто призывал соблюдать этику к госслужбе. Президент предложил мне должность советника. Согласился. Я недолго проработал на госслужбе, но трудился на совесть, старался выполнять возложенные обязанности. Все это я четко изложил в отчете «100 дней госсекретаря КР». Постараюсь продолжить начатую работу.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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