Феликс Кулов: Качества, которые я знаю в Суйунбеке Касмамбетове…

Бывший глава правительства Феликс Кулов выразил мнение относительно назначения Суйунбека Касмамбетова на должность госсекретаря.

По его словам, должность наконец нашла своего хозяина.

«Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Суйунбек Касмамбетов назначен государственным секретарем Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Считаю данное назначение правильным. У него безупречная биография и нераскрытый интеллектуальный потенциал.

Работал с ним в парламенте. Я был депутатом, он руководителем аппарата Жогорку Кенеша. Никогда не слышал, чтобы кто-либо о нем плохо отзывался. Можно привести немало примеров, раскрывающих его качества.

Но приведу лишь один.

Недавно имел деловую с ним встречу. Высказал несколько предложений. Обратил внимание, что Суйунбек Сапарбекович, делая пометки в блокноте, записывает не слева направо, а справа налево арабскими буквами.

На мой удивленный вопрос, ответил, что у него ни от кого нет секретов, но для сохранения конфиденциальности иногда использует арабский или английский языки, которыми свободно владеет.

Есть уверенность, что на новом ответственном посту Суйунбек Сапарбекович принесет большую пользу нашей стране», — пишет он.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org