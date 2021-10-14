Канадцы нанесли колоссальный урон по экологии Кыргызстана

На руднике «Кумтор» выявлены шокирующие факты нарушения канадцами норм природоохранного законодательства Кыргызстана и международных экологических стандартов.

В течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю. Эти полигоны не были указаны ни в одном отчете или документе, а найти их удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. Все присутствующие при раскопках были в шоке от увиденного.

По словам экологов, подобные захоронения есть по всему руднику. Специалисты Госкомитета по экологии и климату совместно с экологами КГК раскопали несколько незаконных свалок. Вперемежку с бытовым мусором в них были захоронены в том числе и токсичные отходы – упаковки от химических реагентов, масленые фильтры, старые шины, детали от горной техники и даже целые машины.

Как рассказали экологи рудника, специальное оборудование показывает, что на глубине четырех метров в разных местах есть еще несколько больших свалок. Все данные о незаконных свалках на руднике экологи уже передали в правоохранительные органы для юридической оценки.

В начале недели канадское предприятие опровергло обвинения кыргызского правительства о том, что «Центерра Голд» руководила рудником с нарушением закона и экологических стандартов, не соблюдала меры безопасности, использовала коррупционные схемы при заключении соглашений с предыдущими правительствами, сравнив все эти претензии со сплетнями.

«Когда мы руководили предприятием Кумтор, он являлся объектом мирового уровня по части охраны окружающей среды, безопасности и инженерного обеспечения. Вклад в экономику Кыргызстана достигал 4,48 млрд долларов», – говорится в их сообщении.

В общем, кыргызские власти смогут с легкостью победить канадцев на международном суде, представив доказательства нанесенного экологии ущерба.

Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 13.10.2021 / стр. 2, gezitter.org