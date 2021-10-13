"Кто мерзнет - я не виноват". "Бишкектеплосеть" отрапортовала о подключении всех к теплу

ОАО "Бишкектеплосеть" сообщает, что по состоянию на 9 октября к центральному теплоснабжению подключены 2 010 жилых домов и 187 социальных учреждений.
Как уточняется, в частности, в столице отопление функционирует в 74 дошкольных учреждениях, 49 школах и 67 медицинских учреждениях.
При этом в компании отметили, что к центральному теплоснабжению не подключены определенные социальные учреждения по независящим от ОАО причинам.
С вопросами об отоплении и горячей воде абонентов просят обращаться в службу поддержки потребителей по номерам: 1980, 0312 61 11 69, 0557 61 11 66, 0777 61 11 66, 0701 61 11 66.
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