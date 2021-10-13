Камчыбек Ташиев: Пусть хоть один член ОПГ поднимет голову, снесем ее

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который также может стать вице-премьер-министром, рассказал о борьбе с ОПГ и фармакологической мафией.

На заседании Жогорку Кенеша 13 октября, где рассматривается состав нового кабинета министров, депутат Шайлообек Атазов попросил его начать борьбу с "фарм-мафией и бензин-мафией", которые стали хуже наркобаронов.

Ташие ответил, что раньше на юге была своя мафия, на севере - своя.

"Преступники становились ворами в законе, положенцами. Если надо, привлекали к своей преступной деятельности чиновников и депутатов. Всю страну под себя подмяли. Сейчас этого нет. Сейчас пусть хоть один член ОПГ поднимет голову, мы его голову снесем. Ни один из них не сможет голову поднять", - заявил глава комитета.

Атазов уточнил, что говорил о фарм-мафии.

"А это финансовая мафия. Сотрудники Департамента лекарственного обеспечения, пользуясь своим положением, сосут кровь с граждан. Вместо того чтобы снижать цены, взятки берут с фармкомпаний, устанавливают более высокую цену. Мы уже взяли этот вопрос на контроль. В СИЗО двое сидят. Но это не предел. Есть и те, кто сидят в руководстве Минздрава, и до них доберемся. У ряда депутатов и бывших депутатов есть фармкомпании. Бывший министр Космосбек Чолпонбаев и его сестренка тоже к фарм-мафии имеют отношение, повысили ее до уровня министерства", - отметил Ташиев.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни, скорее всего к концу октября, цены на лекарства резко снизятся.



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