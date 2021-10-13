Вакцина от гриппа и COVID-19 сможет корректироваться под новые штаммы

Единая вакцина от гриппа и коронавируса центра «Вектор» будет отличаться от «ЭпиВакКороны»: в ее основе окажется вирус гриппа А и В.

Об этом «Известиям» заявили в Новосибирском научном центре, отметив, что вакцина проходит лабораторные испытания.

При этом разрабатываемый препарат будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и COVID-19 каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

«С точки зрения платформы это будет векторная вакцина на основе вирусов гриппа А и В. Ключевая особенность — при вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19. Важно отметить, что живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых, что является важным условием для защиты от респираторных заболеваний.

Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19», - уточнили в «Векторе».

Разрабатываемая центром прививка не будет иметь в своей основе препарат «ЭпиВакКорона», который формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Принцип работы новой вакцины от гриппа и коронавируса — векторный.

О планах создать вакцину сразу против двух вирусов еще в октябре прошлого года сообщал глава центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, проведенное в центре комплексное исследование показало, что одновременное заболевание коронавирусом и сезонным гриппом усиливает тяжесть и летальность последнего.

Центр «Вектор» — разработчик вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Препарат зарегистрировали в октябре прошлого года. «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, сделана из трех наиболее устойчивых к мутации составных частей генома коронавируса.

CentralAsia