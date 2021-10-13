Минэкономики и финансов снова разделят, как и Минздравсоцразвития

В новой структуре кабинета министров Министерства экономики и финансов и Министерства здравоохранения и социального развития снова разделят.

Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сообщил и. о. главы кабмина Акылбек Жапаров.

"На сегодня главой государства принято решение создать новое Министерство экономики и коммерции, а также отсоединить от него Министерство финансов. Я согласен с его решением, и мы эту структуру скоро вам представим", - сказал Жапаров.

Он добавил, что также решено разделить Министерство здравоохранение и социального развития.

"Глава государства принял решение, что реформы в сфере здравоохранения будут значительны. Пособия по указу президента для 200 тысяч человек - людей с ДЦП, ЛОВЗ и детей-сирот были увеличены от 50 процентов до 100 процентов. И в тот момент мы увидели, что половина этих людей относятся к Министерству социального развития и труда, а другая половина - в Социальном фонде. Исходя из этого, мы решили, что все пособия должны сосредоточиться в Министерстве социального развития и труда, а остальные структуры, ранее объединенные, должны быть отдельно", - пояснил и. о. главы кабмина.

По его словам, других изменений в министерствах не планируется.





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