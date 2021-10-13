Алтынбек Сулайманов отказался от участия в выборах по одномандатному округу

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов отказался от участия в выборах по одномандатному округу от имени политической партии «Альянс».

Об этом он сообщил сегодня в ходе партийного съезда.

Ранее Алтынбек Сулайманов планировал выдвинуть свою кандидатуру по Ноокатскому одномандатному округу № 5.

Теперь Алтынбек Сулайманов будет участвовать в парламентских выборах по партийному списку.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org