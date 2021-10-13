Подравшихся водителей маршрутки и троллейбуса в Бишкеке накажут

В отношении водителей маршрутки и троллейбуса, устроивших драку в Бишкеке, примут дисциплинарные меры.
Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.
По ее данным, накануне участников инцидента пригласили в управление городского транспорта. Накажут также инженеров ОсОО «БайШамТранс» и МП «БТУ». Поручено дополнительно провести разъяснительную работу с водительским составом по культурному обслуживанию пассажиров и соблюдению транспортной дисциплины при перевозке пассажиров.
Вопрос на контроле городских властей.
Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 199 в Бишкеке перегородил путь троллейбусу, затем начал скандалить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210187/
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