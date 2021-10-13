Подравшихся водителей маршрутки и троллейбуса в Бишкеке накажут

В отношении водителей маршрутки и троллейбуса, устроивших драку в Бишкеке, примут дисциплинарные меры.

Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, накануне участников инцидента пригласили в управление городского транспорта. Накажут также инженеров ОсОО «БайШамТранс» и МП «БТУ». Поручено дополнительно провести разъяснительную работу с водительским составом по культурному обслуживанию пассажиров и соблюдению транспортной дисциплины при перевозке пассажиров.

Вопрос на контроле городских властей.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 199 в Бишкеке перегородил путь троллейбусу, затем начал скандалить.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210187/