ГКНБ: Оказание гуманитарной помощи памирским кыргызом

Бишкек, "Саясат. kg". Общий объём доставленных для кыргызов Афганистана продуктов первой необходимости составил 95 тонн.
7 и 9 октября 2021 года по поручению Президента КР Жапарова С.Н. экспедиционной группой ГКНБ КР, несмотря на сложную обстановку и логистику в Афганистане, оказана гуманитарная помощь этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом афганском Памире.
Ввиду отсутствия оптимального по протяжённости и относительной безопасности коридора через территорию Таджикистана, которым Кыргызская Республика ранее пользовалась согласно разрешению таджикских властей, закуп гуманитарного груза впервые был произведён в самом Афганистане, в соответствии с утверждённым Правительством КР перечнем. Общий объём доставленных для кыргызов Афганистана продуктов первой необходимости составил 95 тонн.
В рамках реализации гуманитарной акции, экспедицией КР на высоком уровне достигнуты договорённости по обеспечению дальнейшего безопасного проживания и свободного передвижения этнических кыргызов по территории Афганистана, а также их соответствующей всемерной поддержки, как граждан Афганистана.
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