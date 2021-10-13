Кыргызстан пока не будет приобретать вакцину «Спутник V»

Кыргызстан пока не будет приобретать вакцину «Спутник V».

Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в стране в данное время достаточно других вакцин: AstraZeneca, Sinopharm, QazVac. Кроме того, в октябре ожидается поставка Pfizer.

Гульбара Ишенапысова напомнила, что ранее Кыргызстан закупал вакцину «Спутник V» у России. Средства выделялись из республиканского бюджета. «Но тогда у РФ самой была нехватка вакцины. Было тяжело по 5-10 тысяч заключать договоры. На доставку таких небольших партий опять же уходили деньги из бюджета», — отметила она.

Директор РЦИ добавила, что китайская вакцина Sinopharm обошлась Кыргызстану дешевле российского «Спутника V». «К тому же КНР сразу предоставила запрашиваемый объем, сделала скидку на перевозку», — пояснила она.

Гульбара Ишенапысова подчеркнула, что Кыргызстан также ожидает поставок вакцин в рамках механизма COVAX.



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