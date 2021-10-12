Президент проведет республиканское совещание по проведению справедливых выборов, - госсекретарь

Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов сделал обращение по поводу предстоящих парламентских выборов
Президент Садыр Жапаров 21 октября проведет республиканское совещание по вопросу проведения справедливых выборов. Об этом сообщил госсекретарь Суйунбек Касмамбетов в своем обращении по поводу предстоящих парламентских выборов.
«В совещании примут участие все руководители, начиная от айыл окмоту до председателя Кабинета министров. Там будет подробно все обсуждаться», - сказал госсекретарь.
Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября.
АКИpress
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