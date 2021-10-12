«Центерра» на протяжении 20 лет не отправляла на утилизацию токсичные, химические реагенты, автомашины, ограничиваясь их захоронением

Канышай Рысбекова говорила о последствиях работы «Центерры», которая нанесла огромный ущерб экологии и старалась привлечь к этому вопросу внимание мирового сообщества.

Сегодня же она направила генсеку ООН Антонио Гуттеришу резолюцию по делу «Кумтора», принятую со стороны Save Tianshan.

Вот как она объяснила свое решение. Правонарушения «Центерры», о которых мы узнали ранее, – это цветочки. 3 октября кыргызстанские экологи выявили еще одно дурное дело «Центерры». Как оказалось, добывающая золото компания не отправляла на утилизацию токсичные, химические реагенты, автомашины, ограничиваясь их захоронением. Все это всплыло.

«Никто не может отрицать, что на протяжении 20 лет «Центерра» безжалостно относилась к кыргызскому народу, к кыргызской земле, экологии. Я не могу сидеть у себя дома, в тепле, терпеть несправедливость. Я считаю, что мировое сообщество должно узнать об этом беспределе! Верю в то, что в ближайшее время получу ответ на резолюцию, отправленную в ООН!» – говорит активист Канышай Рысбекова.

Источник: Nazar News.kg, gezitter.org