Суйун Омурзаков оставил свою должность в МВД и объявил об участии в выборах

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков ушел с должности.

Об этом 11 октября сообщили из пресс-службы Министерства внутренних дел.

По сообщению министерства, Омурзаков будет участвовать в парламентских выборах.

Провожали его из МВД заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в администрации президента Адилет Жанузаков, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, начальники управлений.

Кабинет министров подтвердил, что Омурзаков был освобожден от должности согласно его заявлению и на его место был назначен Адыл Бийбосунов.

Генерал-майор милиции Суйун Омурзаков до этого был начальником Ошского ГУВД и УВД Ошской области.

Пока не было официального сообщения, каким образом он будет участвовать в парламентских выборах 28 ноября – по одномандатному округу или от партии.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org