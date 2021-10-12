Суйун Омурзаков оставил свою должность в МВД и объявил об участии в выборах

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков ушел с должности.
Об этом 11 октября сообщили из пресс-службы Министерства внутренних дел.
По сообщению министерства, Омурзаков будет участвовать в парламентских выборах.
Провожали его из МВД заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в администрации президента Адилет Жанузаков, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, начальники управлений.
Кабинет министров подтвердил, что Омурзаков был освобожден от должности согласно его заявлению и на его место был назначен Адыл Бийбосунов.
Генерал-майор милиции Суйун Омурзаков до этого был начальником Ошского ГУВД и УВД Ошской области.
Пока не было официального сообщения, каким образом он будет участвовать в парламентских выборах 28 ноября – по одномандатному округу или от партии.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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