ГКНБ: Принимаются меры по снижению общего уровня цен на жизненно важные лекарственные препараты

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР в рамках проводимого анализа в сфере охраны здоровья населения, вскрыл целый пласт проблем, влияющих на стоимость и соответственно доступность лекарств для населения.

Так, межведомственной рабочей группой ГКНБ КР и Кабинета министров страны ведется анализ по изучению выявленной проблематики, а также выработки единой государственной стратегии и принятия действенных мер по снижению стоимости и обеспечению доступности лекарств для населения.

Вместе с тем, ГКНБ КР параллельно ведется досудебное производство в отношении группы фармацевтических компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств в страну, с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости.

Установлено, что данная группа компаний в сговоре и при покровительстве отдельных должностных лиц контролирующих государственных органов, в целях уклонения от уплаты налогов, скрывает реальную стоимость ввозимых препаратов, в дальнейшем спекулируя ценообразованием лекарств при реализации населению.

По данному факту были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ отдельные должностные лица Министерства здравоохранения и работники фармацевтических компаний.

ГКНБ совместно с Кабинетом министров будет продолжена активная работа по организации государственного регулирования ценовой политики на лекарственные препараты и обеспечению их доступности для населения, с принятием законных мер в отношении недобросовестных поставщиков.