Трогательный пост о смерти мальчика в детдоме написала супруга посла Британии

Вероник Гарретт, супруга посла Великобритании Чарльза Гарретта, опубликовала трогательный пост о мальчике, погибшем в детском доме Кыргызстана.

«Месяц назад умер маленький Эрик. Всю свою короткую жизнь он провел в детских домах в Кыргызстане, о нем заботились добрые воспитательницы, которые заменили ему маму. Я хотела написать о том дне, когда я пошла в морг, чтобы увидеть его в последний раз, а также о его похоронах. Сегодня, кажется, подходящий день. В тот день я увидела другую сторону проявления ухода детского приюта в Кыргызстане, которую, я думаю, важно признать», — пишет она в Instagram.

Как уточнила супруга посла 24.kg,у мальчика была расщелина позвоночника.

Она отметила, что за два года посещения Эрика и других детей в детских домах Кыргызстана она видела много тревожных и огорчительных вещей, встречалась со многими перегруженными работой, выгоревшими и низкооплачиваемыми сотрудниками.

«Однако в тот день я увидела другую сторону. К сожалению, я не смогла увидеть Эрика до его смерти, так как мне не разрешили посетить больницу, и это вызвало у меня большую печаль, так как я не смогла попрощаться с ним», — поделилась Вероник Гарретт.



Отметим, у Вероник Гарретт пятеро детей. У ее дочери синдром Дауна. Супруга посла занимается продвижением инклюзивного образования, правами людей с инвалидностью и повышением осведомленности о них. В Кыргызстане часто посещает детские дома, кризисные центры для женщин и интернаты.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210008/

