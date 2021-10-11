Придется крутиться как белка в колесе. Гороскоп с 11 по 17 октября

Прервёт молчание после размолвки любимый человек.

Овен – круг вашего общения резко разделится на две половинки. Одни продолжат вас поддерживать, предлагать сотрудничество и делиться советами, а другие примутся критиковать, осуждать, вмешиваясь дела и личную жизнь. Успейте заметить перемены в вашем кругу общения, дабы не терять время на бесполезные споры и оправдания. Возможно возобновление давней дружбы. Прервёт молчание после размолвки любимый человек.

Телец – продолжайте планомерное движение к поставленным целям. Путь окажется полным преград, но вполне преодолимых. Устав проходить препятствия, вы будете готовы отказаться от своих намерений и пойти по совершенно иному пути, что и станет стратегической ошибкой. Доведите начатое до конца при содействии влиятельных людей и руководства, а уже затем отправляйтесь в поездки, принимайтесь за новые дела. Финансовые поступления возможны, но это не означает, что их можно безудержно тратить.

Близнецы – возникшие решения позволят вывести из тупика дела, которые казались нерешаемыми. Найдётся время для делового общения и для свидания. Хватит смелости для откровенного разговора, после которого появится доверие в отношениях. Осеннее настроение навеет приятные воспоминания и вытеснит негатив. Найдутся люди умело играющие фактами, трактуя из так, как вздумается. Решительно отметайте до вас слухи, не позволяя интриганам нарушить только что восстановленную гармонию.

Рак – поток финансовых поступлений начнёт увеличиваться, хотя ради этого придётся приложить немало усилий. Тщательно планируя расходы, вы сможете не только оплатить возникшие счета, но и совершить долгожданные покупки. Вернётся упущенная возможность получить дополнительную работу, либо сменить должность. Мир в доме пока продолжает балансировать на грани конфликта, а потому не время затрагивать болезненные темы.

Лев – общения станет больше, что с одной стороны обрадует, а с другой озадачит. Полученные долгожданные сообщения ускорят ход дел, помогут в учёбе и подготовке к поездкам. В некоторых же сообщениях будет таится зависть и злоба. Вас попытаются столкнуть лбами с друзьями, внести разлад в личную жизнь. Преобразовав гневные эмоции в творчество, вы не дадите хода коварным замыслам интриганам. Во время поездок, не превышайте скорости. Спешка чревата происшествиями.

Дева – придётся крутиться как белка в колесе, ради пополнения казны, но труды не будут напрасны, увеличив финансовые поступления. Рост доходов в основном увеличит работа. Инвестиции и коммерческие сделки, не являющиеся основной работой, могут создать реальную угрозу для полученных доходов. Воздержитесь от вложения в новые проекты, в которых мало опыта. Устройте шопинг для себя и домочадцев. Смена гардероба окажется актуальной.

Весы – возникшие идеи станут недостающим кирпичиком в проектах, которые никак не удавалось завершить. Окончательное формирование цели позволит выйти из тупика развития и в скором времени достичь значимых успехов, не только в делах и учёбе, но и в покорении сердца любимого человека. Выбивать из колеи могут семейные разногласия, которые вновь вспыхнут с новой силой. Справиться с эмоциональным напряжением в доме поможет совместно проведённый с домочадцами досуг.

Скорпион – вы слишком торопите события, предъявляя к себе высокие требования и ругая за промедление. Спешка и возникшая суета могут привести к происшествиям на дороге и в работе, что создаёт угрозу вашему здоровью. Пусть дела идут своим чередом. При поддержке друзей и стечению обстоятельств вы справитесь с работой, выкроив время для отдыха и восстановления энергии. Возможно получение неожиданных подарков от тайного поклонника. Покупки совершайте только запланированные, дабы не пустить деньги на ветер.

Стрелец – общение с давними коллегами и знакомыми натолкнёт на интересные мысли, благодаря чему будет найдено решение возникших головоломок в жизни. Удастся претворить в жизнь задуманные проекты, а также устроить назревшие давно поездки. Пользуясь случаем, некоторые знакомые попытаются одолжить у вас деньги, либо втянуть в финансирование совместных проектов. Придержав деньги при себе, вы избежите недоразумений и конфликтов.

Козерог – продуктивно будет складываться общение с руководством и различными чиновниками. Вы достигните понимания по многим вопросам, а также сумеете получить вразумительный ответ по срокам получения важных документов. Визит может повлиять положительно на уровень доходов. Однако, недоброжелатели и скрытые враги также не останутся в стороне и попытаются вновь разжечь пламя конфликта. Не поддавайтесь на провокации, и вопреки принципам, не отвечайте на колкие выпалы в ваш адрес.

Водолей – разные известия могут приходить издалека, а также от знакомых, которые только собирались в поездки. Не теряя самообладания, вы сможете разобраться в возникших проблемах, устранив их причину и последние преграды на пути к реализации ваших планов. Вы сможете претворить в жизнь амбициозные планы в работе или учёбе, а также отправиться в долгожданную поездку ради достижения гармонии в личной жизни. Полученные впечатления и результаты затмят собой недоразумения при подготовке.

Рыбы – вернутся упущенные возможности для пополнения казны, чему в том числе будут способствовать влиятельные люди и руководство, предложив новую работу. Удастся сделать хорошие покупки, вернуть долги, либо добиться выплаты одолженных вами денег. Связываться с проектами, которые активно примутся навязывать различные знакомые, не спешите. Это проекты могут забуксовать, а вместе с ними зависнут и ваши деньги.

Астролог Андрей Рязанцев





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