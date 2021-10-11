ГКНБ: Проводится работа по созданию условий для экспорта сельскохозяйственной продукции

Бишкек, "Саясат. kg". В результате чего сельхозпроизводители вынуждены выплачивать крупные суммы денежных средств должностным лицам и логистическим компаниям...
ГКНБ Кыргызской Республики был проведен анализ процедур перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, в результате чего установлена устойчивая группа должностных лиц и отдельных компаний, вступивших в сговор и создавших искусственные барьеры для осуществления беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.
В результате чего сельхозпроизводители вынуждены выплачивать крупные суммы денежных средств должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в страны ЕАЭС.
По результатам проведенного следствия были задержаны и привлечены к уголовной ответственности отдельные должностные лица Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и представители логистической компании, организовавшие данную коррупционную схему.
В отношении задержанных, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. ГКНБ будет продолжена работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.
В целях защиты интересов производителей, органами национальной безопасности и Кабинетом министров Кыргызской Республики, продолжается работа по созданию благоприятных условий для беспрепятственного перемещения отечественных товаров и продукции в страны Евразийского экономического союза.
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