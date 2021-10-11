Как в фильме ужасов – В талаской гостинице мужчина устроил «Варфоломеевскую ночь» (Фото)

Накануне в Таласе в одной из гостиницы произошел вопиющий случай.
Пьяный мужчина проник на территории отеля и выломав двери номеров стал нападать на спящих людей. Об этом сообщили пользователи сети.
По его словам, ночь в гостинице Kerben Palase превратилась в кошмар, который можно увидеть только в фильмах ужасов. Инцидент произошел примерно в 04:00, в это время в гостиницу пришел неизвестный дебошир, выбил двери всех номеров.
«Он вошёл и в те комнаты, где спали девушки, которые с постели выбежали и полуголые оказались ночью на улице. В такую-то погоду! В одном из номеров была молодая мама с грудничком. И она подверглась с ребенком этому ужасу. Всех, кто в эту ночь остановился в этой гостинице, вывел на улицу. Угрожал людям в возрасте, покрывая всех матом. Вся гостиница в крови. Попало даже автомашинам, которые стояли во дворе гостиницы. А доблестная милиция соизволила приехать только через 40 минут, несмотря на неоднократные звонки со стороны гостей. Это в городе Талас, в центре области», – написал он.
Он также отметил, что свидетели всего происходящего были шокированы действиями милиции, которая все же приехала на место инцидента. Вместо того чтобы обезвредить дебошира, его упрашивали успокоится и сесть в авто. Позднее кто-то узнал буян, и появилось две версии кто он. По одной из которых он дальнобойщик, а по второй сотрудник органов.
Позднее стали известны подробности ночного кошмара.
Бишкек24
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