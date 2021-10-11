В Бишкеке муж роженицы избил водителя скорой помощи

В Бишкеке муж роженицы избил водителя скорой помощи.

Об этом сообщил замдиректора Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, 9 октября в 14:25 поступил вызов, что у 42-летней женщины начались схватки. Это её пятые роды.

«Вызов был передан единственной свободной бригаде. Но они находились далеко. Когда доехали, примерно через полчаса, муж начал оскорблять, кричать, что долго ехали, бить водителя. Ему пытались объяснить, что ехали издалека, что нужно время, но он начал избивать. А его жена кидалась камнями», — отметил он.

В Центре экстренной медицины добавили, что муж пациентки зажал голову водителя в двери и пытался задушить. Затем выволок на улицу и стал избивать.

Медики пытались госпитализировать роженицу, несмотря не произошедшее. Однако она вместе с мужем уехала на такси.

«Бригада обратилась в милицию. Водитель прошел судмедэкспертизу. Сейчас он находится в больнице с сотрясением мозга и различными травмами», — рассказали в скорой.

Нападение на медиков скорой помощи в Бишкеке нередкое явление.

В ноябре 2018 года пьяный муж пациентки напал на фельдшера. Он был недоволен тем, что медики ничего не сделали, тогда как у его жены поднялась температура до 37,5 градусов.

В 2015 году муж и брат беременной женщины избили врача скорой помощи. Сообщалось, что они оба были пьяны.

На врачей в больницах в Кыргызстане нападают тоже. Во время «черного июля» в 2020 году сотрудник городской клинической больницы №1 в Бишкеке попросил мэрию обеспечить охрану для медиков, так как родственники погибших набрасывались на сотрудников больницы, угрожали расправой и бросались камнями.

Также во время пандемии. В ночь с 11 на 12 июля в одной из больниц Бишкека пьяный мужчина напал на медработницу из красной зоны и порвал ей защитный костюм.

Мужчина приехал в больницу с мальчиком-подростком, который жаловался на боли в животе и понос. Однако в этой больнице принимают только пациентов с пневмонией и COVID-19.

По словам медиков, мужчину разозлило то, что после осмотра мальчика, медработница рекомендовала обратиться им в другую больницу, так как симптомов коронавируса не обнаружила.

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