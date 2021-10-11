Арт дня: Тыныбекова, Жуманазарова и Медет кызы — новые героини кыргызского спорта

Художница Татьяна Зеленская опубликовала в своих соцсетях иллюстрацию, посвященную женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе.
На ней изображены Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова.
«Лучшие!» — так Зеленская подписала свою работу.
Накануне на Чемпионате мира, который проходил в столице Норвегии Осло, эти спортсменки завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Тыныбекова защитила свой чемпионский титул, завоеванный в 2019 году. А Жуманазарова впервые стала чемпионкой мира в своей весовой категории. Айпери Медет кызы стала бронзовой призёршей.
Ранее все трое участвовали в Олимпийских играх в Токио. Тогда Тыныбекова завоевала серебряную медаль, а Жуманазарова — бронзовую.
Девушки стали лицом кыргызского спорта на международной арене, а также примером для подражания для многих спортсменок.
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