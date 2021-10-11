ГКНБ КР: Пресечена деятельность религиозно-экстремистской организации и задержаны их лидеры.

Бишкек, "Саясат. kg". Так, в результате проведенных обысков по местам их жительства обнаружено и изъято экстремистские литературы

07 октября 2021 года ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по ст. 314 (Создание экстремистской организации) УК КР задержаны 6 лидеров РЭО «Хизбут-Тахрир»:

• «К.А.К.», уроженец г. Кызыл-Кия, 26.06.1974 г.р., должность в иерархии РЭО- «минтака-масул» (лидер) г. Кызыл-Кия;

• «К.С.С.», уроженец г. Кызыл-Кия, 28.10.1975 г.р., должность в иерархии РЭО- «накиб-джихоза» (руководитель ячейки);

• «Н.Ж.М.», уроженец г. Кызыл-Кия, 04.04.1976 г.р., должность в иерархии РЭО- «накиб-джихоза» (руководитель ячейки);

• «А.у.А.», уроженец РТ, 18.04.1991 г.р., должность в иерархии РЭО- «мушрив-халки» (руководитель группы);

• «Э.Н.Т.», уроженец г. Кызыл-Кия, 11.12.1995 г.р., должность в иерархии РЭО- «мушрив-халки» (руководитель группы).

• «М.З.Я.», уроженец г. Кызыл-Кия, 16.01.1993 г.р., должность в иерархии РЭО- «казначей» (отвечает за финансовые вопросы ячейки).

Установлено, что указанные лица проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологги и ежемесячно организовывали так называемые «схотки» членов РЭО состоящих более 50 человек из числа жителей г. Кызыл-Кия.

Так, в результате проведенных обысков по местам их жительства обнаружено и изъято экстремистские литературы (книги-36шт., брошюры-20шт., листовки-25 шт., тетради-13шт., сот. телефоны-15 шт., электронные носители-15 шт., ноутбук-1 шт.).

Задержанные лица водворены в ИВС Кадамжайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению их преступных связей.