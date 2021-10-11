В России реализуется программа прививания российских ценностей детям мигрантов

Бишкек, "Саясат. kg". Основная цель этой программы – обучение технологиям и методам для активной адаптации детей мигрантов к местной культуре.

В городе Санкт-Петербурге российские педагоги прошли курсы по повышению квалификации при работе с детьми мигрантов. Эти курсы были проведены в рамках программы «Социально-культурная адаптация детей мигрантов, их обучение русскому языку, истории и литературе».

Основная цель этой программы – обучение технологиям и методам для активной адаптации детей мигрантов к местной культуре. Кроме того, это поможет урегулировать межэтнические отношения в многонациональных школах.

В марте текущего года на заседании совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин затронул вопрос не формальной, а фактической адаптации детей мигрантов к русскоязычной среде. «Нам нужно прививать не только язык и культуру, но и российские ценности», — говорил президент.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org