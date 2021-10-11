В России реализуется программа прививания российских ценностей детям мигрантов

Бишкек, "Саясат. kg". Основная цель этой программы – обучение технологиям и методам для активной адаптации детей мигрантов к местной культуре.
В городе Санкт-Петербурге российские педагоги прошли курсы по повышению квалификации при работе с детьми мигрантов. Эти курсы были проведены в рамках программы «Социально-культурная адаптация детей мигрантов, их обучение русскому языку, истории и литературе».
Основная цель этой программы – обучение технологиям и методам для активной адаптации детей мигрантов к местной культуре. Кроме того, это поможет урегулировать межэтнические отношения в многонациональных школах.
В марте текущего года на заседании совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин затронул вопрос не формальной, а фактической адаптации детей мигрантов к русскоязычной среде. «Нам нужно прививать не только язык и культуру, но и российские ценности», — говорил президент.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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