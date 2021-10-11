Обглодавшая золото Кумтора «Центерра» совершила преступление против кыргызской земли…

После введения временного внешнего управления в месторождение Кумтор, изгнания канадцев, обглодавших кыргызское золото, создалось условие на месте проверить экологическое положение.

Так, до этого не то чтобы впустить экологов внутрь, даже близко не подпускали. Смазывая глотки предателей-чиновников, Центерра делала все, что ей вздумается, скидывала вредные отходы в то место, куда хочет, совершала преступление против кыргызской земли. Сейчас все это постепенно обнажается.

До этого говорилось о выбрасывании отходов на ледники, а на днях вышло на свет, что закапывали целиком всякую технику, запчасти автомашин, колеса, арматуры, производственные отходы трамбовали мусором. Самое огорчительное, вокруг дамбы для очищения сточных вод закопали емкости из-под цианида, отработанные технические масла, вредные химические вещества.

По закону все отработанные технические масла, сломанные запчасти полностью должны были пойти на утилизацию. Руководство Центерры не тратило лишние средства, вылило антифризы. Кто даст гарантию, что их токсичные вредные элементы сейчас не уходят в реку. Кто может сказать, что они не смешиваются с подземными водами, не вливаются в реку Нарын, и за столько лет не смешиваются. Вот таким образом, взявшие обязательство точно соблюдать международные нормы, а не только нормы Кыргызстана, канадцы строили к экологии крайне хищническое отношение.

Директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова напомнила об экологических последствиях. «Происходит накопленное долгосрочное загрязнение системы рек Кумтор, Нарын и Сырдарья. Месторождение расположено у истока реки Кумтор, которая далее вливается в реку Нарын и Сырдарья.

За столько лет не было установлено оборудования для очистки отработанной воды на руднике. Эти воды действительно включают в себя химические соединения и тяжелые металлы. Специалисты Словении, Германии и Национального ядерного центра Казахстана провели лабораторные исследования. Все анализы показали существенное увеличение тяжелых металлов и цианида. Эти вещества скапливаются в водоемах в низовьях реки Кумтор, что в конце приводит к загрязнению речной системы»,- говорила она.

Следовательно, за нанесение серьезного удара по природе Центерру необходимо привлечь к международному порядку. Загрязняется чистая река, продлевающая жизнь миллионов людей, это преступление против человечества.

Мы видели, как плачет кыргызская земля, раскинувшиеся предгорья, мать-земля. Канадцы относились с жестокостью, по-настоящему бесновались. Отходы валяются в разных местах. Кроме разграбления кыргызского богатства, они оставили ядовитые вещества, от которых будут страдания тысячи лет. Наверняка последствия этого будут велики. Слезы катятся из глаз при виде покрытых пылью ледников…

Мы там побеседовали с руководителем Кумтора Болотбеком ага.

Болотбек Идрисов, директор месторождения «Кумтор»: «Центерра пыталась ставить подножки, обанкротить»

- Болотбек ага, расскажите о сегодняшнем положении на Кумторе?

- Я работаю больше 26 лет. Начал с простого рабочего, дошел до этой ступеньки. Как вы сами видите, месторождение Кумтор разделено на нижний и верхний отделы. Внизу столовая, общежитие, хвостохранилище, озеро Петрова и другое. В верхнем отделе есть ремонтная мастерская, карьер, фабрика по производству золота. Вот мы сейчас вышли к фабрике по производству золота. Здесь ежедневно перерабатывается до 18 тонн руды. Она измельчается техникой, перемалывается, из тонны извлекается 3-3,5 грамма золотого состава. После получения золотого слитка мы вручаем Кыргызалтыну. Там делается аффинаж.

- Сколько килограмм золота в день вы сейчас производите?

- Ориентировочно в день выходит 40-45 кг золота. Конечно, здешние слитки не являются сплошным золотом. В их составе бывает серебро, медь и другие металлы. Только после проведения аффинажа на заводе Кара-Балты бывает 99 процентов золота. Мы подошли к карьеру. Он разрабатывается с 1995 года. Один из самых больших карьеров в мире. Глубина 900 метров. Длина 3,5 км, ширина 2,5 км. Ежедневно вывозится от 500 до 600 тысяч тонн горной массы. Из них выходит 20 тысяч тонн руды Говоря иначе, для извлечения 1 машины золотой руды мы перелопачиваем 30 машин простой земли. Круглосуточно без перебоев работает около 170 единиц техники по 24 часа в сутки. Сломавшуюся ремонтируют механики. 99 процентов работающих – наши граждане.

- Вы стали директором после введения внешнего управления?

- Я и до этого был директором. В этой должности работаю с 2019 года.

- С переходом к государству работа не остановилась? Ваши зарплаты выплачиваются вовремя?

- После 17 мая введено внешнее управление, перешло государству. С тех пор ни на один час работа не остановилась, мы как обычно по-настоящему продолжаем свою работу. Наши работники работают с патриотизмом. Зарплату получают вовремя. Раньше платили в два приема, в этом же порядке выдается. Все необходимое доставляется. Подвозятся запчасти к технике.

- Говорилось, Центерра ставит подножки…

- Да, были большие препятствия. Проводили процесс банкротства. Несмотря на это, мы создали новые мобили. Урегулированы работы по поставкам необходимых запчастей, материалов. Надеюсь, еще не создались большие проблемы.

- Были разговоры и об отключении компьютерной системы?..

- До введения внешнего управления 15 мая нам закрыли возможность входа в компьютер, все отключили. Мы не смогли проверить и систему мониторинга, показывающую безопасность нашей работы. Некоторое время держалось опасное положение. Не могли проверить массу в карьере глубиной 900 метров, для работы сотрудников создалось опасное положение. Наши специалисты проверили, думая, может быть, временно отключился, установили, что отключили извне. Наши IT- специалисты быстро восстановили.

- Есть разная информация о золотом запасе в Кумторе, что вам известно?

- Золота много. Мы к прежнему балансу добавляем еще 140 тонн. Трудно все точно сказать. Сейчас мы заново рассматриваем стратегию. Если производить золото из открытого карьера, то будет много ущерба окружающей среде, природе. Из-за этого мы стремимся к цели добывать подземным способом. Можно не копать землю, а извлекать только само золото. Идут геологоразведочные работы. В следующем году проведем масштабно. Найдутся еще золотые запасы. Мы полагаем, есть золото, которого хватит минимум на 50 лет.

- Хватит ли у нас сил самим разрабатывать до завершения производства указанного золота?

- Конечно, хватит. 99 процентов работников свои граждане. Самое основное, если положение в нашей стране будет стабильным, поставки не будут срываться, то мы продолжим работать. Ведь поступавшая раньше прибыль вывозилась из страны. Вывозилась на другие месторождения. Сейчас вся прибыль остается у нас самих, вкладывается на повышение своей экономики. Это очень хорошо. Мы готовы работать, посвятив свой опыт, знания.

- Оказывается, очень много экологических проблем, они решаются?

- Да, в этом отношении выходят очень большие проблемы. Их решению содействует, помогает Государственная экологическая инспекция, ее руководитель Динара Асиевна, оказывает хорошую помощь. Мы обучаем специалистов, как изначально освоить экологические правила, как необходимо хранить отходы. Мы проводим работы по приведению всего в рамки закона.

P.S. Напомним, кыргызская власть удивила общественность, проведя с руководителями компании Центерра Голд переговоры в городе Женеве. В них от Кыргызстана приняли участие заместитель председателя кабинета министров, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, утвержденный внешним управляющим на месторождении Тенгиз Болтурук, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и другие специалисты.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев информировал, что кыргызская сторона удовлетворена результатами 1-го раунда двухсторонних переговоров, прошедших по вопросу Кумтора в городе Женеве Швейцарии, а вчера Центерра Голд распространила заявление, критикующее кыргызскую власть и оправдывающее саму себя. Народ хорошо не понимает, зачем идут на переговоры с канадцами, разграбившими богатство государства.

Источник: газета «Жаны ордо» №29 от 08.10.2021/стр.8, gezitter.org