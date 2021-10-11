Госантимонополия о росте цен на уголь: Реализаторы пользуются ситуацией

Ведомство посетило топливные базы и стационарные точки Бишкека
Накануне Государственное агентство антимонопольного регулирования посетило топливные базы и стационарные точки Бишкека, на которых идет реализация угля населению.
Установлены оптово-отпускные цены 21 добывающему предприятию, расположенному на карьерах Кара-Кече, от 1 тысячи 250 сомов до 1 тысячи 330 сомов за тонну, при этом отмечаем, что оптово-отпускные цены на уголь на прошлогоднем уровне.
Рост цен на уголь вызван сезонным фактором, увеличением спроса над предложением, также за счет доставки его до точек реализации населению, и не исключается, что реализаторы угля также пользуются ситуацией. Затраты этой цепочки, по мнению госагентства, не соответствуют действительности.
В связи с чем госагентством было запланировано выездное мероприятие как одно из превентивных методов по сдерживанию цен путем проведения разъяснительной работы и выявления проблем на местах с учетом мнения всех сторон.
Директор госагентства Кенешбай Тайлаков в ходе беседы с продавцами пояснил, что мероприятие направлено на выявление проблем, в том числе установление причин роста цен на уголь.
«Мы все должны действовать в рамках законодательства и ни в коем случае не прибегать к действиям, которые его нарушают. Необходимо соблюдать баланс интересов всех — и продавцов угля, и потребителей. Мы всегда готовы выслушать всех и найти решение проблем. Сегодня, учитывая все факторы, кабинет министров рассматривает вопрос о введении временного государственного регулирования на осенне-зимний период как одного из механизмов сдерживания роста цен и доступности угля населению республики», — сказал он.
Подобные мероприятия будут проводиться не только по Бишкеку.
Госагентство надеется на понимание и правовую ответственность добывающих предприятий и реализаторов угля.
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