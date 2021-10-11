ГКНБ: Зачинщик драки в Джалал-Абаде не является родственником Камчыбека Ташиева

В ведомстве отметили, что потасовка в кафе «Достук» не имеет никакого отношения к главе спецслужбы
Накануне отечественные СМИ сообщали, что в Джалал-Абаде в ночь на 18 августа посетитель кафе «Достук» отказался платить за счет, заявив, что является родственником председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. При этом мужчина избил официанта. Пострадавший обратился в милицию. Как отмечают СМИ, дело переквалифицировали на «более мягкую статью».
В ГКНБ подчеркнули, что зачинщик потасовки не является родственником Камчыбека Ташиева.
Пресс-центр ведомства отмечает, что публикации подобного рода направлены на очернение имени председателя ГКНБ и подрыв его авторитета.
Глава спецслужбы дал поручение об оказании всестороннего содействия местным органам внутренних дел для установления и задержания вышеуказанных причастных лиц.
ГКНБ КР призывает не прикрываться принадлежностью к специальной службе или родственными связями с председателем ГКНБ и напоминает, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.
VESTI.KG
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