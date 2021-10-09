Юного кыргызстанца наградили за спасение полуторагодовалой девочки в Бишкеке

Одиннадцатилетнего кыргызстанца Эламана Абдилашимова наградили за спасение полуторагодовалой девочки в 2019 году в рамках инициативы «Горячее сердце».
Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.
Ранее сообщалось, что маленькая девочка провалилась в отверстие общественного туалета, куда не смог пролезть взрослый, и никто из детей, кроме Эламана, не решился спуститься. Несмотря на страх, девятилетний мальчик принял незамедлительное решение ради спасения человеческой жизни.
«Горячее сердце» — ежегодная премия, присуждаемая детям и молодежи в возрасте до 23 лет, совершивших героические и отважные поступки, проявивших неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в помощи.
Руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов вручил юному кыргызстанцу нагрудный знак, символы и почетную книгу «Горячее сердце — 2021» с историей отважного поступка Эламана и историями других лауреатов.
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