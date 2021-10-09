Как водителю подготовить себя и машину к зиме. Семь правил

На этой неделе в Бишкеке выпал первый снег.

Для автомобилистов постепенно наступает сложный зимний период. Необходимо подготовить машину заранее. Кроме авто, стоит также адаптировать к зиме и свой стиль вождения.

Даже небольшая ошибка, которая никак не сказывалась на безопасности водителя летом, сейчас может привести к серьезной аварии.

Редакция 24.kg вместе с управлением Патрульной службы милиции столицы собрали советы для автолюбителей, как подготовить и правильно водить свою машину в зимний период.

1

Элементарные вещи

Обязательно смените шины с летних на зимние, залейте в бачок обмывания стекол морозостойкую жидкость (незамерзайка).

Не забудьте укомплектовать авто щеткой и скребком для очистки кузова, а также стекол от снега и льда.

Нужно также смазать замки и дверные уплотнители, проверить и при необходимости подзарядите аккумуляторную батарею.

2

Очищайте авто от снега

Всегда полностью очищайте машину от снега, а не только стекла. Оставшийся на кузове снег искажает восприятие габаритов, а снежная «шапка» на крыше, оттаяв, при торможении может соскользнуть на лобовое стекло и закрыть обзор.

3

Не тормозите резко

На скользкой дороге резко тормозить нельзя. Это приводит к блокировке колес, скольжению и потере управляемости. Важно знать, что антиблокировочная система (ABS) на скользкой дороге сильно увеличивает тормозной путь, поэтому важно не допускать срабатывания этой системы.

Строго соблюдайте скоростной режим.

Педалью тормоза следует пользоваться плавно, а при блокировке колес — немедленно отпустить педаль, после «гасить» скорость частыми и прерывистыми нажатиями. Снижать скорость рекомендуют сдержанно, можно помогать торможениям с помощью двигателя — но важно включать пониженные передачи поэтапно (с четвертой переходить на третью, затем на вторую и после на первую).

4

Без резких маневров

На скользкой дороге не совершайте резких маневров. Это грозит потерей управляемости. При движении на мостах и эстакадах будьте особенно внимательны. Ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем на других, а исчезает позже. Проезжая опасный участок сохраняйте скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь осторожно и мягко. Резкое увеличение «газа» может спровоцировать занос, автомобиль может снести с дороги.

5

Управление на спуске

Во время спуска на скользкой дороге применяйте торможение двигателем, включив пониженную передачу. Снизить скорость и задействовать передачу нужно заранее, еще на подъезде к спуску. На самом сходе постарайтесь по возможности (если не требуется полная остановка) не пользоваться педалью тормоза и не включать передачи — рискуете потерять управляемость.

6

Без обгона

На скользкой дороге старайтесь не обгонять, особенно, если полосы движения заметены снегом и обледенены. Попав на такое дорожное покрытие, автомобиль может понести, и он потеряет управляемость.

При обгоне больших фур это дополнительно усугубляется попаданием в сильные аэродинамические потоки — при приближении и проезде тяжелого грузовика поток воздуха притягивает к нему, а при завершении обгона наоборот, отбрасывает в сторону от него.

7

Пешеходы и парковка

Не забывайте о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть под колеса. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, обязательно снижайте скорость заранее.

Не паркуйте свои машины на дороге. Это снижают пропускную способность улиц и провоцируют заторы.

Мешают также снегоуборочной технике выполнять свою работу.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209499/