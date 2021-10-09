"Выгорают на работе". Учителям, врачам и милиционерам нужны службы психологической помощи

Потому что люди просто выгорают на работе.



Сегодня, 8 октября, в Бишкеке при поддержке Фонда "Сорос - Кыргызстан" и АО "Гриндекс" прошел форум психиатров, психотерапевтов и психологов, приуроченный ко Всемирному дню психического здоровья. Его отмечают во всем мире 10 октября.

"Ментальное психологическое здоровье так же важно, как и физическое. Однако этому здоровью в Кыргызстане, к сожалению, уделяется слишком мало внимания. Надеюсь, на сегодняшнем форуме мы смогли обозначить развитие психологической помощи не только в целом для населения, но и дать точечные конкретные подходы по оказанию психологической помощи для сотрудников различных государственных служб", - сказал руководитель Фонда "Сорос - Кыргызстан" Шамиль Ибрагимов.

Потому что люди просто выгорают на работе.

Он отметил, что Фонд "Сорос - Кыргызстан" в рамках работы по правовой программе поднимает вопросы о том, что у милиционеров, врачей и учителей должны быть полноценные эффективные службы психологической помощи.

Форум "Охрана психического здоровья и благополучия населения Кыргызстана в кризисный период" проходит в рамках проекта "Восстановление" по оказанию психологической помощи населению Кыргызстана как в период пандемии COVID-19, так и при событиях в Баткене. Помощь нацелена не только на переболевших, болеющих вирусом COVID-19, их семей, людей, потерявших своих близких, родных, но и медицинских работников, врачей, волонтеров, учителей и подростков. Проект поддерживается Фондом "Сорос - Кыргызстан" и осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития, Республиканским центром психического здоровья, Кыргызской психиатрической ассоциацией, Кыргызско-Российским Славянским университетом совместно с общественным объединением "Семья и общество".



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