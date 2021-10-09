"Весь мир видит их окорочок". Озбек ажы Чотонов раскритиковал спортсменок по борьбе

Религиозный деятель Озбек ажы Чотонов в социальных сетях осудил отечественных спортсменок по женской борьбе.

Он написал в комментариях, что от завоеванных медалей нет пользы стране.

"Жарым-жылаңач чыгып жатышат. Алардын окорочкадай сандарын дүйнө эли көрүп жатат. Медаль беребиз десе эле бүт жакты көрсөтө бериш керекпи? Мисалы, мен медаль алсам мындан электр энергиясы арзандап, газ арзандайбы? Айлыгың көбөйүп же жолдор асфальтталып калабы? Мисалы, мен Кыргызстан үчүн көп балалуу болуп, бала тарбиялап жатам. Бул менин Кыргызстан үчүн кылган эмгегим", - прокомментировал он.

Перевод с кыргызского: "Они выступают полуголыми. Их ноги, как окорочка, видит весь мир. Из-за медали они должны все части тела показывать? К примеру, если я выиграю медаль, от этого подешевеют электроэнергия или газ? Повысится зарплата и дороги заасфальтируют? К примеру, мой вклад в Кыргызстан - воспитываю своих детей и я многодетный".

В социальных сетях пользователей возмутило его высказывание. Они пытались переубедить активиста в том, что девушки выходят на ковер не ради того, чтобы показывать свое тело.

"Они выходят, чтобы защитить честь Кыргызстана", - написала пользовательница соцсети.

Напомним, для женской сборной Кыргызстана по борьбе чемпионат мира завершен с невероятным успехом: спортсменки Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова завоевали золотые медали, Айпери Медет кызы стала бронзовым призером.



Ранее глава бишкекского исламского религиозно-нравственного центра "Источник истины" Озбек ажы Чотонов был замечен в скандалах. В прошлом году на митинге "Кырк чоро" он заявил, что "какие-то силы ведут подрывную деятельность в Кыргызстане". Он заявлял, что "женщина не сможет стать мужчиной, а мужчина - женщиной".



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