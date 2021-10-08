ГКНБ: По факту получения взятки задержан начальник ИК-31 ГСИН при МЮ «А.Т.О».

Бишкек, "Саясат. kg". «А.Т.О.» используя свое должностное положение вымогал у отбывающего срок уголовного наказания денежные средства...

ГКНБ в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту коррупции, задержан начальник ИК-31 ГСИН при МЮ «А.Т.О».

Установлено, что «А.Т.О.» используя свое должностное положение вымогал у отбывающего срок уголовного наказания денежные средства за подготовку материалов на его перевод в колонию-поселения или условно-досрочное освобождение.

7 октября 2021 года «А.Т.О.» по признакам преступления, предусмотренного ст.319 ч.1. (Коррупция) Уголовного кодекса КР был задержан с поличным и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.