ГКНБ: По факту получения взятки задержан начальник ИК-31 ГСИН при МЮ «А.Т.О».

Бишкек, "Саясат. kg". «А.Т.О.» используя свое должностное положение вымогал у отбывающего срок уголовного наказания денежные средства...
ГКНБ в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту коррупции, задержан начальник ИК-31 ГСИН при МЮ «А.Т.О».
Установлено, что «А.Т.О.» используя свое должностное положение вымогал у отбывающего срок уголовного наказания денежные средства за подготовку материалов на его перевод в колонию-поселения или условно-досрочное освобождение.
7 октября 2021 года «А.Т.О.» по признакам преступления, предусмотренного ст.319 ч.1. (Коррупция) Уголовного кодекса КР был задержан с поличным и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
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