В США погиб кыргызстанец. Обстоятельства дела выясняются

По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября 2021 года.
Министерство иностранных дел, касательно публикаций в средствах массовой информации о смерти гражданина Кыргызской Республики на территории США, сообщает следующее: согласно данным посольства Кыргызстана в США, поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана М.Н., 1993 года рождения.
По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября 2021 года.
Посольством в оперативном порядке направлен запрос в государственный департамент и министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается.
Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации.
Посольство, в свою очередь, находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции.
Данный вопрос находится на особом контроле министерства и посольства нашей страны в США.
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