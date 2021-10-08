В образовательном учреждении выявили троих заразившихся коронавирусом
В Бишкеке школу № 67 закрыли на карантин. Об этом Vesti.kg сообщила читательница.
Информацию редакции подтвердила заместитель главврача столичного Госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова
По ее словам, данное решение связано с выявлением троих заразившихся коронавирусом.
— Мы не имеем права прерывать учебный процесс, — подчеркнула Рыскулбекова. — Обучение переведено на дистанционный режим. По приказу Министерства здравоохранения и социального развития, если в школе обнаружено более 2 заразившихся COVİD-19, ее полностью закрывают на карантин. В образовательном учреждении № 67 было зарегистрировано 3 случая.
Рыскулбекова также пояснила, что ученики перейдут на обучение в обычном режиме через 14 дней, после последнего выявленного положительного ПЦР-теста.
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