В Бишкеке школу № 67 закрыли на карантин

В образовательном учреждении выявили троих заразившихся коронавирусом

В Бишкеке школу № 67 закрыли на карантин. Об этом Vesti.kg сообщила читательница.

Информацию редакции подтвердила заместитель главврача столичного Госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова

По ее словам, данное решение связано с выявлением троих заразившихся коронавирусом.

— Мы не имеем права прерывать учебный процесс, — подчеркнула Рыскулбекова. — Обучение переведено на дистанционный режим. По приказу Министерства здравоохранения и социального развития, если в школе обнаружено более 2 заразившихся COVİD-19, ее полностью закрывают на карантин. В образовательном учреждении № 67 было зарегистрировано 3 случая.

Рыскулбекова также пояснила, что ученики перейдут на обучение в обычном режиме через 14 дней, после последнего выявленного положительного ПЦР-теста.

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