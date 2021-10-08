ГКНБ: Задержан бывший начальник  ГУ «Кадастр» Кара-Сууйского района Ошской области «Ш.С.»

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанному вручено уведомление в совершении преступления, предусмотренного ст.319 (Коррупция) УК КР с водворением в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП в сентябре 2021 года по факту незаконной продажи сельскохозяйственных земель Нариманского айыльного округа Кара-Сууйского района под индивидуальное жилищное строительство, 5 октября 2021 года задержан гражданин КР «Ш.С.», который в период с 2015 по 2018 год занимал должность начальника ГУ «Кадастр» Кара-Сууйского района и имеет непосредственную причастность к указанному преступлению.
Задержанному вручено уведомление в совершении преступления, предусмотренного ст.319 (Коррупция) УК КР с водворением в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Ранее, по указанному факту были задержаны глава Нариманского айыльного округа «Н.Х.», его сообщник «М.С.», а также бывший исполняющий обязанности начальника ГУ «Кадастр» Кара-Сууйского района «Б.Б.».
30 сентября 2021 года указанным лицам было вручено уведомление в совершении преступления и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время продолжается проведение всех необходимых следственно-оперативных мероприятий по изобличению других причастных лиц.
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