«Наша гордость!». Садыр Жапаров поздравил Мээрим Жуманазарову с победой

Президент отметил, что национальная сборная пишет историю кыргызского спорта
Президент Садыр Жапаров поздравил спорстменку Мээрим Жуманазарову с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе. Поздравление главы государства опубликовали на его странице в соцсети Instagram.
«Мээрим – наша гордость! Ты показала высочайшее мастерство в финальной схватке на Чемпионате мира по борьбе! Золото Мээрим Джуманазаровой и бронзовая медаль Айпери Медет кызы заставили наш народ еще раз возрадоваться победам наших борцов.
Достижения национальной сборной прославляют кыргызский народ и нашу страну на весь мир, вы пишете историю кыргызского спорта! Особую благодарность выражаю тренерскому штабу, который великолепно подготовил наших спортсменов к соревнованиям!», - написал президент.
Напомним, накануне Мээрим Жуманазарова завоевала золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в весовой категории до 68 килограммов. Кыргызстан оказался на пятой строчке в медальном зачете с пятью медалями.
VESTI.KG
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