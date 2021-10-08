«Наша гордость!». Садыр Жапаров поздравил Мээрим Жуманазарову с победой

Президент отметил, что национальная сборная пишет историю кыргызского спорта

Президент Садыр Жапаров поздравил спорстменку Мээрим Жуманазарову с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе. Поздравление главы государства опубликовали на его странице в соцсети Instagram.

«Мээрим – наша гордость! Ты показала высочайшее мастерство в финальной схватке на Чемпионате мира по борьбе! Золото Мээрим Джуманазаровой и бронзовая медаль Айпери Медет кызы заставили наш народ еще раз возрадоваться победам наших борцов.

Достижения национальной сборной прославляют кыргызский народ и нашу страну на весь мир, вы пишете историю кыргызского спорта! Особую благодарность выражаю тренерскому штабу, который великолепно подготовил наших спортсменов к соревнованиям!», - написал президент.

Напомним, накануне Мээрим Жуманазарова завоевала золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в весовой категории до 68 килограммов. Кыргызстан оказался на пятой строчке в медальном зачете с пятью медалями.



VESTI.KG