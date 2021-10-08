ГКНБ: За вымогательство задержан член ОПГ

Бишкек, "Саясат. kg". «Ж.А.Э.» (по кличке «Малик») под угрозой применения насилия и шантажа получил от частного предпринимателя денежные средства, в размере 80 000 сом.
ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы совместно с сотрудниками ОВД Базар-Коргонского района за вымогательство денежных средств был задержан член ОПГ– «Ж.А.Э.».
Установлено, что «Ж.А.Э.» (по кличке «Малик») под угрозой применения насилия и шантажа получил от частного предпринимателя денежные средства, в размере 80 000 сом, а также золотые изделия и мобильный телефон. Общий размер нанесенного ущерба потерпевшему составил порядка 100 тысяч сом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 3 октября 2021 года «Ж.А.Э.» был задержан с поличным.
Данный факт зарегистрирован СО Базар-Коргонского РОВД в АИС ЕРПП по ст.203 ч.1 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС РОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!