ГКНБ: За вымогательство задержан член ОПГ

Бишкек, "Саясат. kg". «Ж.А.Э.» (по кличке «Малик») под угрозой применения насилия и шантажа получил от частного предпринимателя денежные средства, в размере 80 000 сом.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы совместно с сотрудниками ОВД Базар-Коргонского района за вымогательство денежных средств был задержан член ОПГ– «Ж.А.Э.».

Установлено, что «Ж.А.Э.» (по кличке «Малик») под угрозой применения насилия и шантажа получил от частного предпринимателя денежные средства, в размере 80 000 сом, а также золотые изделия и мобильный телефон. Общий размер нанесенного ущерба потерпевшему составил порядка 100 тысяч сом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 3 октября 2021 года «Ж.А.Э.» был задержан с поличным.

Данный факт зарегистрирован СО Базар-Коргонского РОВД в АИС ЕРПП по ст.203 ч.1 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС РОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.