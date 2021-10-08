ГКНБ: Задержан заместитель директора Сузакского филиала ГУ «Кадастр» «С.З.Т.»

Бишкек, "Саясат. kg". В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 1 млн. 21 тыс. 560 сомов.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 ч.3(Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики задержан заместитель директора Сузакского филиала ГУ «Кадастр» «С.З.Т.».

Установлено, что должностные лица Сузакского филиала государственного учреждения «Кадастр» использовав свое должностное положение без соответствующих документов о трансформации в категорию «Населенного пункта», а также несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов выдали земельный участок, находящийся на территории водоохраной зоны.

Так, 5 октября 2021 года заместитель директора Сузакского филиала ГУ «Кадастр» «С.З.Т.» в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ОВД г.Джалал-Абад.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 1 млн. 21 тыс. 560 сомов.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.