Устали делать уроки с детьми? Рассказываем, когда сможете отдохнуть

Kaktus.media напоминает график каникул:

первая четверть - с 15 сентября по 5 ноября. Каникулы с 8 по 14 ноября;

вторая четверть - с 15 ноября по 30 декабря. Каникулы с 31 декабря по 11 января;

третья четверть - с 12 января по 18 марта. Каникулы с 21 по 30 марта;

четвертая четверть - с 31 марта по 8 июня.

Последний звонок прозвенит 9 июня. Аттестаты и свидетельства об образовании будут вручать 6-8 июля.



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