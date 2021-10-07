МВД об экспертизе голоса Курсана Асанова: Это не вещдок по делу

Министерство внутренних дел прокомментировало Kaktus.media заключение экспертов по поводу аудиозаписи, из-за которой задержан Курсан Асанов.

В МВД напомнили, что расследуется материал по признакам преступления, предусмотренного статьей 309 "Насильственный захват власти" УК КР, в отношении Асанова.

Что касается информации о проведенной экспертизе, то МВД отмечает, что сама экспертиза проведена без дополнительных сравнительных материалов.

"Заключение данной экспертизы является заключением специалиста и в соответствии с законодательством КР не может быть признано в качестве вещественного доказательства по уголовному делу", - заявили в министерстве.

В рамках досудебного производства следственные органы решают вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз.

Их будут проводить соответствующие государственные экспертные службы со сравнительными материалами.

Напомним, Асанова задержали после опубликования в Интернете записи, на которой он якобы разговаривает с кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Алмазом Сарыбаевым о намерении захватить власть. В настоящее время Асанов находится в СИЗО-50, где держат особо опасных преступников.



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