Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил сегодня, 7 октября, на пресс-конференции, что от прошлого руководства ему осталось много долгов.
"Мне непонятно, почему "Бишкексвет" строит парки, в то время как в некоторых районах темень. Почему "Бишкекзеленхоз" строит дорожки? О каком качестве идет речь? Мы что, с них должны требовать? А в самом "Тазалыке" царит антисанитария... Как они могут убирать город?" - высказался мэр.
Он отметил, что сейчас меняет руководителей, по "Бишкексвету" тоже стоит вопрос.
"А те, кто их защищает, спросите, куда они дели 240 млн сомов. Мы концы найти не можем",- добавил руководитель города.
Он также ответил на критику о том, что его мало видном в информационном пространстве.
"Если хотите меня увидеть, то можно это сделать в жилмассиве, чем на Facebook. Пиаром заниматься не буду", - заключил Джунушалиев.
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