ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержан сотрудник УВД г.Ош

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанный, в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР начато досудебное производство зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР по факту вымогательства взятки сотрудниками УВД г.Ош, за прекращение уголовного дела по факту мошенничества.
4 октября 2021 года в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с СВР УВД г.Ош при получении взятки задержан с поличным участковый ГОМ №5 УВД г.Ош лейтенант милиции «А.Т.». Задержанный, в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время ГКНБ КР продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других причастных к преступлению лиц.
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