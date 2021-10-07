Депутаты выразили недовольство тем, что Улукбек Марипов ездит в сопровождении большого количества машин

Бишкек, "Саясат. kg". Также депутат привел в пример руководителя администрации президента Суйунбека Касмамбетова, который ездит без сопровождения и охраны.
Депутаты парламента были удивлены тем, что у главы кабинета министров Улукбека Марипова много полномочий. 6 октября на пленарном заседании парламента депутат Дастан Бекешов поинтересовался – по какой причине машина Марипова ездит в сопровождении нескольких автомобилей.
«Председатель кабинета министров ездит как премьер-министры до него. А ведь по статусу он помощник президента», — сказал депутат, обращаясь к представителю президента в Жогорку Кенеше Анарбеку Калматову.
Также депутат привел в пример руководителя администрации президента Суйунбека Касмамбетова, который ездит без сопровождения и охраны.
По словам Анарбека Калматова, пока что не был принят новый закон «О кабинете министров» и работа идет по старому закону. После принятия нового закона этот вопрос будет пересмотрен.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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