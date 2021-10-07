Атазов: Кайрат Иманалиев не разбирается в спорте, даже не поинтересовался массовым увольнением тренеров

Бишкек, "Саясат. kg". По его словам, министр культуры, информации, спорта и делам молодежи Кайрат Иманалиев не разбирается в спорте.

Депутат Шайлообек Атазов в ходе заседания парламента заявил, что тренера Кыргызстана по боксу в полном составе ушли в отставку, но министр даже не поинтересовался – по какой причине это произошло.

По его словам, министр культуры, информации, спорта и делам молодежи Кайрат Иманалиев не разбирается в спорте. Поэтому спорт нужно отделить от Министерства культуры, создать отдельное министерство. Тогда будет результат.

«Если помните, министр культуры уже получил выговор от президента за то, что не разбирается в спорте», – сказал Атазов.

Другой парламентарий Тазабек Икрамов тоже призвал решить проблему спорта.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org