Атазов: Кайрат Иманалиев не разбирается в спорте, даже не поинтересовался массовым увольнением тренеров

Бишкек, "Саясат. kg". По его словам, министр культуры, информации, спорта и делам молодежи Кайрат Иманалиев не разбирается в спорте.
Депутат Шайлообек Атазов в ходе заседания парламента заявил, что тренера Кыргызстана по боксу в полном составе ушли в отставку, но министр даже не поинтересовался – по какой причине это произошло.
По его словам, министр культуры, информации, спорта и делам молодежи Кайрат Иманалиев не разбирается в спорте. Поэтому спорт нужно отделить от Министерства культуры, создать отдельное министерство. Тогда будет результат.
«Если помните, министр культуры уже получил выговор от президента за то, что не разбирается в спорте», – сказал Атазов.
Другой парламентарий Тазабек Икрамов тоже призвал решить проблему спорта.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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